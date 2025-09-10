"مجمع الشارقة للبحوث": جودة الحياة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

الشارقة في 10 سبتمبر /وام/ أكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن الاتصال يلعب دورا محويا في تعزيز الاستدامة وجودة الحياة ودعم مسيرة التطوير الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن جودة الحياة لا تنحصر فقط في الجوانب الصحية بل تشمل نمط الحياة بالكامل من التغذية والرياضة إلى التوازن بين الحياة الشخصية والعمل.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال افتتاح فعاليات الدولي للاتصال الحكومي 2025 الذي انطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة، إن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يولي موضوع الاستدامة اهتماما بالغا ويعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى المؤسسات الأكاديمية من أجل بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتحفز التطور في المجالات الحيوية.

وأضاف أن الصحة وجودة الحياة ليستا فقط أهدافا اجتماعية بل أيضا ركيزة اقتصادية مهمة خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والتقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تلعب دورا جوهريا في تحسين نوعية الحياة وزيادة متوسط عمر الإنسان، مؤكدا أن المجمع يعمل على توظيف هذه الأدوات من خلال مشاريع بحثية مبتكرة في المجمع.

ونوه بأن المجمع يركز على أربعة محاور رئيسية هي الصحة والتنقل والاستدامة والتقنيات المتقدمة، وهي جميعا مرتبطة بشكل وثيق بجودة الحياة والتنمية المستدامة التي تعتمد على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتطوير المجتمعات.

وأشار إلى أن الإعلام خصوصًا الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي يؤدّي دورًا فاعلًا في إيصال هذه الرسائل وتعزيز الوعي المجتمعي، وأن المجمع يشجّع على استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق لتقديم محتوى مؤثر وهادف يخدم أهداف التنمية المستدامة.