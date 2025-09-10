رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام يبحث تعزيز التعاون مع البطريرك الراعي

الديمان - لبنان في 10 سبتمبر/ وام / استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، اليوم، في المقر البطريركي الصيفي في الديمان بالجمهورية اللبنانية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، لما فيه خير ومصلحة التسامح والسلام في المنطقة والعالم.

وأشاد الراعي بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب ودعم التسامح والسلام.

وأكد الجروان أن لبنان محظوظ بوجود شخصية وطنية وروحية بحجم البطريرك الراعي، مشيراً إلى أن العالم يمرّ بظروف دقيقة وتحديات خطيرة، ما يستدعي أصواتاً مؤثرة تدعو إلى السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن زيارته إلى لبنان شكلت حافزاً كبيراً لمواصلة العمل على نشر قيم المحبة والتسامح، مؤكداً أنّ البطريرك الراعي يمثل رمزاً وطنياً وروحياً ليس فقط للبنان بل للمنطقة والعالم، ومرجعاً لكل محبي السلام من مختلف الطوائف والأديان.

وأشار إلى أن النقاش مع البطريرك تطرق إلى رؤية المجلس للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن افتتاح مكتب إقليمي للمجلس في لبنان، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومؤتمرات دولية بما يخدم مسيرة السلام ويتناغم مع تطلعات الشعب اللبناني وقيادته.