" مانشستر سيتي لكرة القدم": جودة البرامج والمرافق تسهم في تطوير المواهب الإماراتية

أبوظبي في 10 سبتمبر/وام/ أكدت أكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم، أن المرافق الحديثة والإمكانات المتوفرة في أكاديمية نادي الجزيرة، تضعها في موقع مثالي لتأهيل المواهب وصقل مهاراتها.

وأشاد توماس كروكن، مدير الأكاديمية، في تصريح اليوم، بعد الإعلان أمس، عن توسيع نطاق التعاون مع نادي الجزيرة، بالتطور الذي شهدته الأكاديمية خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ زيارته اليها.

وأضاف أن الكادر الفني والإداري في النادي يتمتع بخبرات عالية، ورؤية مستقبلية واضحة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على جودة البرامج التدريبية ومستوى اللاعبين، بالإضافة إلى أن ارتفاع عدد اللاعبين المواطنين مقارنة بالموسم الماضي، يعد مؤشراً واضحاً على نجاح الجهود المبذولة، وأن المستقبل يحمل المزيد من النجاحات لهذه المنظومة.

وأوضح أن وضوح الرؤية، والطموح الكبير للأكاديمية في أن تكون الأفضل، بمثابة عاملين أساسيين في مسيرتها نحو النجاح، معرباً عن تفاؤله بأن الاستمرارية في العمل المنهجي ستقود إلى مزيد من الإنجازات، كما أشاد بالتحسن الملموس في مستوى اللاعبين، تتويجاً للجهود الجماعية للكادرين الفني والإداري.

ووصف غاريث بروسير، مدير أكاديمية نادي الجزيرة، التعاون مع " مجموعة سيتي" لكرة القدم، بأنه يعزز الخبرة، والتحسن المستمر، والأخذ بالأفكار التي تسهم في إحداث التطور بأكاديمية النادي.

وأوضح أن التعاون يقدم أفضل الفرص لتطوير الأداء الرياضي، ويسهم في الارتقاء بأكاديمية النادي لتصبح الأفضل، وتقديم المزيد من اللاعبين للنادي والمنتخبات الوطنية الأخرى.

وأشار إلى النتائج المهمة من التعاون، من خلال تبادل المعرفة والتعلم والأفكار، والمشاركة مع مديري الأكاديميات حول العالم في المنتديات التطويرية، بهدف الإحاطة بأفضل الممارسات، لإحداث الفارق في أكاديمية النادي.