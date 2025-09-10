3 منتخبات عربية تتأهل رسمياً للمونديال

دبي في 10 سبتمبر/وام/ ضمن منتخبا المغرب وتونس مقعديهما رسمياً في المونديال، مع ختام جولة جديدة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، ليرتفع عدد المنتخبات العربية المتأهلة حتى الآن إلى ثلاثة، بعد أن كان منتخب الأردن أول المنتخبات العربية التي حجزت بطاقة العبور من قارة آسيا، فيما تبقى الفرصة قائمة أمام منتخبات عربية أخرى لزيادة الحضور العربي في المونديال المقبل.

وحسم منتخب تونس تأهله إلى النهائيات بعد فوزه على غينيا الاستوائية بهدف دون رد في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة قبل جولتين من النهاية، ويبلغ كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه.

أما منتخب المغرب، فقد حجز مقعده منذ الجولة السادسة في مجموعته بالتصفيات الإفريقية عقب فوزه على جامبيا بخماسية، ثم واصل نتائجه المميزة بتغلبه خارج ملعبه على زامبيا بهدفين دون رد في الجولة السابعة، محققاً العلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، ليؤكد ظهوره الثالث على التوالي والسابع في تاريخه بالمونديال.

وكان منتخب الأردن قد افتتح التأهل العربي للمونديال في يونيو الماضي، بعد فوزه على عمان بثلاثية دون رد في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، ليتأهل للمرة الأولى في تاريخه.

ولا تزال الفرصة قائمة لمنتخبات الإمارات والسعودية وقطر والعراق وعُمان في الملحق الآسيوي الأخير، حيث يتأهل منتخب واحد من بين الإمارات وقطر وعُمان عن المجموعة الأولى، بينما يتأهل منتخب واحد فقط من بين السعودية والعراق وإندونيسيا عبر الملحق المجمع في قطر والسعودية، فيما يخوض صاحبا المركز الثاني تصفيات إضافية من أجل بطاقة التأهل المتبقية.

وفي القارة الإفريقية، يقترب منتخب مصر من حسم تأهله حيث يحتاج إلى نقطة واحدة من مباراتيه المتبقيتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو، فيما يحتاج منتخب الجزائر إلى الفوز في مباراة واحدة على الأقل من مباراتيه القادمتين أمام الصومال وأوغندا لضمان التأهل، أما منتخب ليبيا فيسعى للفوز في آخر جولتين على الرأس الأخضر وموريشيوس على أمل أن تخدمه نتائج المنتخبات الأخرى لحجز بطاقة المونديال.