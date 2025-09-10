"الشارقة للشباب" يناقش تحدي ندرة المياه في منتدى الاتصال الحكومي

الشارقة في 10 سبتمبر / وام/ أكدت الدكتورة مريم بن هده السويدي، رئيس مجلس الشارقة للشباب، أن المجلس يشارك في حزمة من الفعاليات ضمن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 بالشارقة.

وأشارت السويدي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المنتدى المقام حالياً في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "الاتصال من أجل جودة الحياة"، إلى تركيز المجلس على تمكين الشباب وإشراكهم في القضايا الحيوية التي تمس حاضرهم ومستقبلهم، وفي مقدمتها تحدي ندرة المياه.

وأوضحت أن المجلس نظم فعالية هاكاثون شبابي، تهدف إلى تحفيز عقول الشباب وإشراكهم في ابتكار حلول واقعية ومستدامة لمشكلة ندرة المياه، وذلك في إطار التزام المجلس بتفعيل دور الشباب في المشاركة المجتمعية من خلال ورش العمل، والمناظرات، والدورات التعريفية، بما يعزز صوتهم في عملية صنع القرار.

ولفتت إلى أن الهدف من الهاكاثون هو استقطاب أفكار مبتكرة من شباب يمتلكون الرؤية والطموح لمعالجة التحديات، خاصة في مجالات الاستدامة، حيث سيتم رفع الحلول والمقترحات الناتجة إلى الجهات المختصة في إطار شراكة فعالة بين الشباب وصناع القرار.

وأشارت إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تركز على القيم والمجتمع والابتكار، وتدعم حضور الشباب في المشهد التنموي المحلي.

ونوهت السويدي إلى أن المجلس يشارك أيضاً في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى بعنوان "شباب الغد .. مستقبل مستدام"، التي تهدف إلى تسليط الضوء على دور إمارة الشارقة في دعم المبادرات المستدامة من خلال إشراك الشباب في رسم الحلول ووضع السياسات.

وأشارت إلى أنه وفي إطار جهود المجلس لإيصال صوت الشباب، تم إطلاق مبادرة "صوت شباب الشارقة"، التي تتيح للشباب عرض أبرز التحديات والفرص التي يواجهونها، وتفاعل المجلس مع المبادرة بجدية، وجمع توصيات الشباب ورفعها للجهات المعنية وصنّاع القرار.

وأكدت السويدي أن إمارة الشارقة، بقيادة ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، تؤمن بأن الشباب هم المحرك الرئيسي للتنمية، ويعد مجلس الشارقة للشباب منصة فاعلة لترجمة هذه الرؤية إلى برامج ومبادرات واقعية وملموسة.