منتدى الاتصال الحكومي.. جلسة برلمانية للأطفال تؤكد أهمية الاستدامة في ضمان مستقبل الأجيال القادمة

الشارقة في 10 سبتمبر/وام/ أوصى برلمانيون صغار بضرورة تعزيز وعي النشء بمفاهيم الاستدامة البيئية، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي أسلوب حياة، إلى جانب إطلاق منصات رسمية للحوار بين الأطفال والشباب والجهات الحكومية، بما يتيح وضع استراتيجيات فاعلة تترجم مبادئ الاستدامة إلى مبادرات مبتكرة تسهم في ضمان مستقبل أفض للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية للأطفال عُقدت اليوم بعنوان «بصوت الطفولة والشباب.. الاستدامة أمانة الأجيال» ضمن أعمال اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025، ,أدارها إلياس بن عوض المعني، رئيس البرلمان العربي للطفل، بمشاركة عائشة حميد الخيال، النائب الأول لرئيس البرلمان الإماراتي للطفل، ومصبح محمد الكتبي، عضو شورى شباب الشارقة، وحضور 30 عضوًا من البرلمان العربي للطفل، والبرلمان الإماراتي للطفل، وشورى شبا بالشارقة .

حضر الجلسة سعادة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وسعادة الدكتورة غزلان بنجالون، نائبة رئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب.

وأكد إلياس بن عوض في مداخلته أن المشاركين يجددون العهد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضوالمجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جسّد من خلال رؤاه الطموحة نموذجًا رائدًا في تمكين الطفل العربي وإشراكه في قضايا مجتمعه واعتبر أن الاستدامة أمانة للأجيال القادمة، ما يحتم تبني مبادرات خلاقة قائمة على الحوار البنّاء والمشاركة الفاعلة.

وخلصت الجلسة إلى توصيات دعت إلى تزويد الأطفال بالمعرفة والمهارات عبر ورش عمل تفاعلية تتيح لهم تقديم أفكارهم و مقترحاتهم ، ودعم المبادرات التي يقودونها مثل إعادة التدوير، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة.

وشددت التوصيات على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتشجيع الابتكار الأخضر عبر تمويل الأبحاث في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز التشريعات والسياسات البيئية الصارمة، إضافة إلى مواجهة تحديات التلوث والطاقة والمياه و النفايات، من خلال حلول عملية تبدأ من المدارس عبر لجان متخصصة تضع خططًا لترسيخ مبادئ الاستدامة في بيئة نظيفة.