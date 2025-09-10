" معهد الشارقة للتراث" وجمعية حماية اللغة العربية يبحثان التعاون المشترك

الشارقة في 10 سبتمبر/ وام / بحث معهد الشارقة للتراث وجمعية حماية اللغة العربية، سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم الأهداف العلمية والثقافية عبر البرامج والفعاليات التراثية، إلى جانب دعم التعاون في مجالات الدراسات والنشر.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث خلال لقائه اليوم وفد جمعية حماية اللغة العربية برئاسة الدكتور سعيد عبيد سالم بالليث، رئيس مجلس الإدارة بالجهود التي تبذلها الجمعية، مؤكداً أن الشارقة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة خطت خطوات واسعة في دعم اللغة العربية والتمكين لها مؤسسياً وعلمياً من خلال البرامج والمبادرات التي جعلت الإمارة وجهةً ثقافيةً رائدة.

من جانبه، أشاد الدكتور سعيد عبيد سالم بالليث بجهود معهد الشارقة للتراث في حفظ التراث وصون الهوية الإماراتية، مؤكداً أن الاهتمام باللغة العربية وتقريبها من المتلقي يمثل ضرورة ملحّة.