هزاع بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي

العين في 10 سبتمبر/وام/ قدَّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء بـ"مجلس أم غافة" في منطقة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال تأدية واجب العزاء، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

