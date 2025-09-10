شرطة دبي واتحاد المبارزة يعززان شراكتهما لتطوير المواهب الرياضية

دبي في 10 سبتمبر/وام/ وقعت القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للمبارزة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الرياضي في مجال رياضة المبارزة، وتوسيع مجالات الشراكة بما يسهم في بناء قاعدة رياضية متينة، ودعم المواهب وصقل الكفاءات الوطنية.

وقع المذكرة في نادي ضباط شرطة دبي الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الإماراتي للمبارزة رئيس الاتحاد الآسيوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة وعن شرطة دبي العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة.

وأكد الشيخ سالم القاسمي أن المذكرة تعكس حرص الاتحاد على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية خاصة في رياضة المبارزة، بما يدعم نشر هذه الرياضة وتوسيع قاعدة ممارسيها.

من جانبه، أكد العميد بدران الشامسي أهمية المذكرة في توثيق التعاون الرياضي بين الطرفين ووصفها بأنها خطوة فاعلة نحو إعداد جيل قادر على التميز في هذه الرياضة.

وبموجب المذكرة، تلتزم شرطة دبي بترشيح طلاب وموظفين للمشاركة في البطولات، وإشراك الكوادر في برامج التدريب والتطوير الفني، وتقديم الدعم الإداري واللوجستي، إلى جانب التعاون في اكتشاف المواهب الرياضية من خلال المدارس والبرامج الشرطية، وإعداد خطط تدريبية لتأهيل الكفاءات.

في المقابل، يلتزم اتحاد المبارزة بإشراك اللاعبين والمدربين والحكام في البطولات الرسمية، وتنظيم برامج تدريب وتأهيل للكوادر الرياضية، واعتماد المدربين العاملين في شرطة دبي وفق المعايير الفنية، إضافة إلى نشر ثقافة المبارزة عبر حملات توعوية، وتنفيذ ورش عمل ودورات تخصصية لتطوير الكوادر.

ونصت المذكرة أيضا على التعاون المشترك في تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لصقل مهارات الرياضيين والمدربين، وتوفير أجهزة المبارزة وفق المواصفات المعتمدة، وتجهيز قاعات التدريب بالأنظمة الإلكترونية الرسمية، فضلاً عن دعم البطولات الداخلية وتنظيم منافسات تشمل القيادات الشرطية كافة وإصدار شهادات مشتركة، وتوفير مدربين لتأهيل منتسبي أكاديمية شرطة دبي وطلاب مدارس"حماية".