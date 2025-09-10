مختبرات الابتكار بمركز عجمان X تطلق برنامج "مهارات الطابعة ثلاثية الأبعاد لمدن المستقبل"

عجمان في 10 سبتمبر/وام/أعلنت مختبرات الابتكار بمركز عجمان X التابع لدائرة البلدية والتخطيط - عجمان عن انطلاق برنامج “مهارات الطابعة ثلاثية الأبعاد لمدن المستقبل” والذي يمتد على مدار أسبوعين، لتعزيز قدرات الكوادر البشرية بالدائرة على دمج التقنيات الحديثة والابتكار وتجسيدها في مجالات عملهم، انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الإمارة.

وأكدت الشيخة الدكتورة نورة حميد النعيمي، مستشار الابتكار مدير مركز عجمان X، أن مختبرات الابتكار تتبنى خططا شاملة لترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي وتمكين الموظفين في مختلف المجالات، موضحةً أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية يعد أولوية قصوى كونه المحرك الأساسي للتنمية الشاملة والمستدامة وعاملاً رئيسياً للتميز.

وقالت إن البرنامج يركز على الطباعة ثلاثية الأبعاد وأثرها في التخطيط الحضري ويناقش دور التقنية في دعم توجهات المدن الذكية واستخدام النماذج المطبوعة ثلاثياً في التخطيط العمراني والعرض التفاعلي للمشاريع ويتناول التقنيات والمواد المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع التعريف بأنواع الطابعات وأحدث الابتكارات في هذا المجال، بالإضافة إلى المواد الصديقة للبيئة التي يمكن توظيفها في مشاريع البنية التحتية والمباني المستدامة.

وأضافت الشيخة الدكتورة نورة حميد النعيمي أن محاور البرنامج تتضمن تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع البناء والإنشاء، بما يشمل طباعة الهياكل والمباني السكنية والتجارية، مع التركيز على تقليل التكاليف وتسريع إنجاز المشاريع البلدية، والتطبيقات الحضرية لمدن المستقبل، مثل إنتاج مكونات عمرانية مبتكرة كالمقاعد والمظلات والممرات، بالإضافة إلى إعادة تصميم الفراغات العامة باستخدام حلول مطبوعة ثلاثياً.

ونوهت إلى أن البرنامج يتضمن الطباعة الخدمية في خدمة المجتمع، مع التركيز على الاستخدامات في المرافق الصحية داخل المدن وتوفير حلول سريعة ومبتكرة للأزمات الطارئة ويسلط الضوء على الأبعاد الاقتصادية والبيئية للطباعة ثلاثية الأبعاد، من خلال تعزيز الاستدامة عبر تقليل الهدر وإعادة التدوير، ومساهمة التقنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة للتشريعات والسياسات التنظيمية المتعلقة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في المشاريع البلدية.