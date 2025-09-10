"أسبوع دبي للتصميم 2025 " يحتفي بالمواهب الإبداعية

دبي في 9 سبتمبر/وام/ ينطلق “أسبوع دبي للتصميم 2025”بدورته الحادية عشرة يوم الرابع من نوفمبر المقبل ويستمر ستة أيام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" وبشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ودعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي .

يقدم الأسبوع برنامجا متنوعا من التكليفات الفنية والمعارض والتركيبات الفنية والجلسات الحوارية والفعاليات المباشرة.

وأصبح أسبوع دبي للتصميم منذ انطلاقته منصة محورية للتبادل الثقافي تسلط الضوء على ممارسات متنوعة من المنطقة والعالم ويغطي برنامجه متعدد التخصصات مجالات عدة مثل العمارة والتصميم الداخلي والأثاث وتصميم المنتجات والتصميم الجرافيكي والتجارب التفاعلية ليكون بمثابة مساحة للحوار والتجريب والتقدم.

وفي ظل المشهد الثقافي النابض في دبي يواصل المعرض ترسيخ مكانة المدينة مركزا عالميا للإبداع وتبادل الأفكار.

وأشارت خديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم إلى أن أسبوع دبي للتصميم يعد من أبرز المنصات التي تحتفي بالمواهب والطاقات الإبداعية إذ يستقطب في شهر نوفمبر من كل عام نخبة من المصممين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم لافتا إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة أكثر من ألف مصمم وعلامة تجارية من الأسماء الراسخة والمواهب الصاعدة ليجسّد أسبوع دبي للتصميم القيم الأساسية التي يقوم عليها حي دبي للتصميم والتي تشمل الإبداع وإلهام التصميم وتبادل المعرفة والتنمية المجتمعية وتعزيز التعاون والشراكات إلى جانب دعم المواهب محلياً وعالمياً.

وأضافت البستكي أن الأنظار تتجه هذا العام بشكل خاص إلى"الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية" الذي ينظمه حي دبي للتصميم بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين "ريبا" ويسلّط الضوء على دور العمارة والمجتمع كعنصرين أساسيين في حي دبي للتصميم.

من جهتها قالت شيماء راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي إن أسبوع دبي للتصميم يشكل ركيزة أساسية في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال توفير فرص نوعية للمصممين الناشئين ودعم رواد الأعمال وإبراز المواهب الإقليمية على الساحة العالمية ومن خلال مبادرات مثل المسابقات الخاصة بالمواهب الناشئة وسوق أسبوع دبي للتصميم نسعى إلى تعزيز حضور دبي كأول مدينة عربية مبدعة في التصميم ضمن شبكة اليونيسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم وتحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وقالت ناتاشا كاريلا مديرة أسبوع دبي للتصميم إن برنامج هذا العام يحمل رؤية أكثر تأملا حيث نستكشف التصميم ليس فقط كأداة للابتكار بل كقوة اجتماعية وثقافية تؤثر في أسلوب حياتنا المشترك وطرق تواصلنا وأنظمة الرعاية التي نعتمدها ومن خلال دراسة النماذج المكانية المتجذرة في الثقافات والمناخات مع التركيز على المواد والتفاصيل والرموز نعتمد نهجا إنسانيا يربط بين التراث والمعاصرة وفي جوهره يطرح البرنامج سؤالا محوريا كيف يمكن للتصميم أن يجمع الناس عبر التخصصات والحدود والأجيال.