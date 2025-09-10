رئيس "استشاري الشارقة" : منتدى الاتصال الحكومي يجسد رؤية الإمارة في تمكين الإعلام الهادف

الشارقة في 10 سبتمبر/وام/ أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري في الشارقة أهمية الجلسات الحوارية المصاحبة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 ، الذي يجسد رؤية إمارة الشارقة في تمكين الإعلام الهادف.

وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن هذه الجلسات تناقش جوهر العمل الإعلامي وتعبر بصدق عن تفاعل المجتمع وتطلعاته وترسخ دور الإعلام أداة فعالة في دعم الاستدامة ونقل التجارب الوطنية إلى العالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أصبحت منتجة لتجارب متميزة نابعة من بيئتها المحلية تقدم نموذجا حقيقيًا للاستدامة والتقدم في مختلف المجالات من الإعلام إلى الأمن الغذائي إلى التحول الرقمي.

وأضاف معاليه أنه في الخمسين عاما الماضية استطاعت الدولة أن تختصر المسافات وأن تحقق إنجازات نوعية واليوم الإعلام مسؤول عن نقل هذه الإنجازات إلى العالم بأسلوب احترافي وملتزم يليق بما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة عالمية.

وأشاد بالرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعمه لهذا المنتدى مما يعكس حجم الاهتمام بالمحتوى الإعلامي الراقي والملتزم.

ونوه معاليه إلى أن وجود إعلاميين قادرين على نقل الصورة الحقيقية لمجتمعاتنا يعد أحد أهم ركائز وأهداف هذه المنتديات ..معربا عن فخره بمهنية الإعلام الإماراتي الحريص على نقل تجاربنا الملهمة إلى العالم.