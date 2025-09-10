أبوظبي تستضيف دوري "لونجين للأمم 2026 "فبراير المقبل بمشاركة نخبة فرسان العالم

أبوظبي في 10 سبتمبر/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، إقامة الجولة الأولى من النسخة الثالثة لدوري لونجين للأمم" 2026"، لقفز الحواجز، في أبوظبي خلال فبراير المقبل بمشاركة 11 فريقاً عالمياً.

ينظم الحدث اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي، للسنة الثالثة على التوالي، ضمن 4 نسخ فازت دولة الإمارات بتنظيمها حتى عام 2027.

وأكد الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام للاتحاد أن اتحاد الفروسية والسباق، برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، يتطلع إلى مواصلة نجاحات الحدث في نسخته الثالثة، لتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة الفروسية العالمية، بما تمثله المنافسة من محطة نوعية لإعداد وتأهيل فرسان الدولة للمشاركات المستقبلية، من خلال الاحتكاك مع نخبة الفرسان العالميين والأولمبيين.