مقتل 3 أشخاص وإصابة 70 جراء انفجار صهريج محروقات بالمكسيك

مكسيكو سيتي في 11 سبتمبر/ وام/ لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب حوالي 70 آخرين، جراء انفجار صهريج لنقل المحروقات تحت جسر علوي في أحد الطرق السريعة بالعاصمة المكسيكية، أمس الأربعاء.

وكانت الشاحنة تحمل أكثر من 13 ألف جالون “49 ألفا و500 لتر” من البنزين، وعقب انقلابها على الطريق اندلعت النيران وتسبب الانفجار في تصاعد دخان كثيف وألسنة لهب غطت سماء جنوب العاصمة.

وقالت كلارا بروجادا، عمدة مكسيكو سيتي، إن الحادث تسبب في حرق نحو 30 مركبة، مشيرة إلى أن 19 من بين المصابين في حالة حرجة، بينهم سائق الشاحنة وطفلان.

وأكدت أن مكتب الادعاء العام فتح تحقيقا في الحادث، موضحة أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع بعد انقلاب الشاحنة على الطريق.

