سالم بن سلطان: المركبة الكهربائية الطائرة برأس الخيمة تعزز ريادة الإمارات في النقل الذكي

رأس الخيمة في 11 سبتمبر/ وام/ أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن إطلاق أول رحلة تجريبية لمركبة كهربائية طائرة لشركة “إكس-بِنغ إيرو إتش تي - XPENG AEROHT”، الصينية الرائدة في سماء إمارة رأس الخيمة، يمثل خطوة كبيرة ستسهم في دعم قطاع النقل بالدولة، من خلال إدخال مفهوم حديث للتنقل الجوي يعتمد على أحدث أنظمة التكنولوجيا العالمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز ترابط منظومة النقل العام وتكاملها واستدامتها وصداقتها للبيئة.

وأشاد بتوجيهات واهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، في جعل الإمارة تسير على درب التميز ومواكبة التطورات العالمية في وسائل النقل الحديثة.

وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، إلى أن إطلاق أول رحلة تجريبية لمركبة كهربائية طائرة في إمارة رأس الخيمة، يجسد مستقبل النقل الحضري ويعزز مكانتها في التحول نحو التنقل الذكي والمستدام، وذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار وصناعة المستقبل، ومنصة رائدة للتجارب التي ترسم ملامح الغد للأجيال القادمة.

وأثنى الشيخ سالم بن سلطان على الدور الكبير الذي قامت به الهيئة العامة للطيران المدني خلال المرحلة الماضية، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، من أجل صياغة إطار تنظيمي وطني يدعم تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيعزز قطاع النقل في الدولة عبر تفعيل منظومة النقل والخدمات اللوجستية، في تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتدعم استدامة قطاع النقل الحديث.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت اللوائح الخاصة بالمركبة الكهربائية الطائرة، ضمن منظومة النقل الجوي والنقل الذكي داخل المدن بالدولة، وفق أعلى معايير السلامة والأمان وحماية المسافرين.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود حكومة رأس الخيمة لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية، التي تركز على تسخير التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي والاستثماري والسياحي، فضلاً عن تعزيز المكانة العالمية الرائدة للدولة عامةً، ورأس الخيمة خاصةً، على خارطة قطاع النقل، وصولا إلى تنفيذ أجندة رؤية رأس الخيمة 2030، التي تسعى الإمارة من خلالها إلى اعتماد مسار الاستدامة في تحقيق أهدافها التنموية، تماشياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

من جانب آخر، قام الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي وبحضور سعادة عمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي ، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات القائم بأعمال مدير عام دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، بتسليم شركة "إكس-بِنغ إيرو إتش تي - XPENG AEROHT" ، الصينية الترخيص الخاص الذي يمنحها صلاحية الطيران من قبل الجهات التنظيمية للتحليق في سماء الدولة، وذلك من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي للمركبة الكهربائية الطائرة.