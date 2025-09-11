التركماني بصير سارالييف يفوز بلقب النزال الرئيسي في دولية "محاربي الإمارات"

أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام/ أحرز المقاتل التركماني بصير سارالييف لقب النزال الرئيسي في النسخة الدولية “63”، من سلسلة بطولات "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، والتي اختتمت أمس في المركز الوطني للمعارض أدنيك بمنطقة العين، وشهدت إقامة 12 نزالا شارك فيه 24 مقاتلا.

وتمكن سارالييف من التتويج باللقب بعد فوزه على الصربي يفجيني موروزوف في نزال مثير بوزن 79 كجم ، وذلك بقرار الحكام.

كما شهد النزال الرئيسي المشترك تفوقا واضحا للمقاتل أليكس داسيلفا على الروسي قربانالي إيسابيكوف بالضربة القاضية في وزن 72 كجم.

حضر المنافسات، سعادة صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، وسعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وكريس بروان رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.

وفي بقية النزالات، فاز الروسي ناغمويد سيدوف على البرازيلي فالمير داسيلفا بقرار الحكام، بينما حقق المصري فلوباتير فارس الفوز على الفلبيني أليكس آسيو جونيور بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى.

وفي نزال السيدات تغلبت الفلبينية ساره محمود على التركية كنور كورت في وزن الذبابة.

من جانبه أعرب البطل التركماني بصير سارالييف عن سعادته بالتتويج بلقب النزال الرئيسي، مؤكدا أن المنافسة لم تكن سهلة أمام خصم كبير سبق وأن حقق العديد من الإنجازات.

من جانبه أكد فؤاد درويش أن النسخة الدولية التي استضافتها مدينة العين حققت نجاحا استثنائيا، لافتا إلى أن الحضور الجماهيري الكبير أضفى على البطولة رسخ مكانتها كإحدى أهم الفعاليات الرياضية الدولية التي تحتضنها الإمارات.