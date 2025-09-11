"أدنوك للتوزيع" و"مجموعة لاندمارك" تتعاونان في برامج الولاء

أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام/ أعلنت "أدنوك للتوزيع" عن توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع مجموعة لاندمارك، المتخصصة في قطاع التجزئة متعدد القنوات في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيتيح التكامل بين برنامجي "مكافآت أدنوك" و"شكراً"، ما يُمكن الأعضاء من تحويل النقاط واستبدالها عبر المنصتين.

وبموجب الاتفاقية، أصبح بإمكان أعضاء برنامج "مكافآت أدنوك" تحويل نقاط "مكافآت أدنوك" بسهولة إلى نقاط "شكراً" واستخدامها في المتاجر المشاركة في برنامج "شكرا"، فيما يمكن لأعضاء "شكرا" تحويل نقاطهم إلى برنامج "مكافآت أدنوك"، مما يُتيح لهم الاستفادة من باقة واسعة من خدمات أدنوك.

وستساهم هذه المرونة المزدوجة على تعزيز تجربة تسوق أعضاء البرنامجين، فيما تمهد الشراكة الطريق لتوسيع نطاق التعاون المستقبلي بين الطرفين.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، إن الشراكة مع"مجموعة لاندمارك" تُجسّد توحيد جهود اثنين من أكبر برامج الولاء في الدولة، في خطوة تعكس الالتزام المشترك بتقديم تجربة عملاء متميزة، بجانب منح ملايين الأعضاء في جميع أنحاء الدولة مرونة وخيارات أوسع وراحة يومية أوسع.

ويضم برنامج "مكافآت أدنوك" أكثر من 2.5 مليون عضو، فيما يتمتع أعضاء البرنامج بمزايا حصرية في متاجر واحة أدنوك، كما يوفر البرنامج عروضاً مصممة خصيصاً من أكثر من 150 شريكا في قطاعات متنوعة تشمل المطاعم والترفيه والضيافة وغيرها.

وفي المقابل، يُعتبر برنامج "شكراً" أكبر برنامج ولاء عملاء في المنطقة، حيث يربط أكثر من 7 ملايين عضو داخل دولة الإمارات بمجموعة من أبرز علامات مجموعة لاندمارك في قطاعي التجزئة والضيافة.

وقال راهول جاجتياني، مدير مجموعة لاندمارك ،إن هذا التعاون الإستراتيجي مع "أدنوك للتوزيع"، يُتيح لأعضاء برنامج “شكرا” تحويل نقاط "مكافآت أدنوك" إلى نقاط "شكراً" لاستخدامها في التسوق عبر مختلف متاجر الشركاء في البرنامج، وفي المقابل، سيتمكن أعضاء برنامج "شكراً" من تحويل نقاطهم إلى نقاط “مكافآت أدنوك”.

وكان برنامج "مكافآت أدنوك" قد سجل نموا سنويا بنسبة 25% خلال عام 2024، ما عزز مكانته كأكبر وأشهر برنامج ولاء في قطاع التنقل والراحة في دولة الإمارات، كما يُظهر أعضاء البرنامج معدل إنفاق أعلى بنسبة 20% في كل زيارة مقارنة بغير الأعضاء.