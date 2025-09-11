"تريندز" ينظم المنتدى الخامس حول الإسلام السياسي 16 سبتمبر

أبوظبي في 11 سبتمبر/ وام/ ينظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، يوم “الثلاثاء” المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، المنتدى السنوي الخامس حول الإسلام السياسي، تحت عنوان: “مشتركات العنف: مقاربات حديثة لأنماط التطرّف المؤدلج”، وذلك في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي.

ويبحث المنتدى في الأنماط المشتركة للعنف بين التيارات المتطرفة بمختلف توجهاتها الدينية والقومية والعنصرية، مع التركيز على تطوير مقاربات علمية وعملية لمواجهة هذه الظاهرة.

وقال الباحث حمد الحوسني مدير إدارة الاسلام السياسي في المركز خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر تريندز، إن حفل افتتاح المنتدى يتضمن كلمة ترحيبية للدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، تليها كلمات رئيسية لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم معالي السير ليام فوكس، رئيس مجموعة الاتفاقات الإبراهيمية في المملكة المتحدة، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، فيما يشهد الحفل الإعلان عن الفائز بجائزة تريندز العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأوضح أن الجلسة الافتتاحية الرفيعة المستوى ستناقش موضوع “من الإسلاموية إلى اليمينية المتطرفة: كيف يوحّد العنف مختلف التيارات”، كما يتضمن البرنامج أربع جلسات رئيسية، لافتا إلى مشاركة نخبة من صناع القرار والأكاديميين من مختلف دول العالم، بينهم خبراء من الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والبرتغال، وبولندا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، بما يمنح النقاشات طابعاً دولياً متعدد الأبعاد والتخصصات.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالله العلي، إن المنتدى السنوي الخامس حول الإسلام السياسي يأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تصاعداً لتيارات التطرف المؤدلج، التي باتت تشكل تهديداً مشتركاً للأمن والاستقرار الدوليين، بغض النظر عن خلفياتها الدينية أو القومية أو الأيديولوجية، لافتا إلى أن المركز يسعى من خلال المنتدى إلى تسليط الضوء على المشترك بين هذه التيارات، والكشف عن الآليات التي تجعل العنف لغة جامعة لها رغم اختلاف مرجعياتها.

ويحظى المؤتمر بشراكة إعلامية وإستراتيجية من العديد من الجهات الإعلامية والشركات الحكومية والخاصة.