إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الفيضانات شرق باكستان

إسلام آباد في 11 سبتمبر/ وام/ تواصل السلطات الباكستانية إجلاء آلاف الأشخاص من القرى الغارقة بالفيضانات قرب مدينة جلال بور بيراوالا شرق باكستان.

وتسعى السلطات لتعزيز السدود في مواجهة منسوب المياه الذي ارتفع إلى مستوى الخطر الرسمي، فيما تستمر عمليات الإنقاذ التي بدأت من ليل الثلاثاء.

وقال نبيل جاويد مفوض الإغاثة، إن نحو 142 ألف شخص في المنطقة تضرروا من الفيضانات، حيث لجأ العديد من السكان النازحين إلى منازل أقاربهم، واضطر آخرون إلى قضاء ليال بلا نوم على حواجز مائية أو في مخيمات الإغاثة بعد أن غمرت المياه بيوتهم.

وقامت قوارب فرق الإنقاذ بسحب العالقين من فوق الأشجار وأسقف المنازل.

ومنذ الـ 23 من أغسطس الماضي، غمرت المياه نحو 4 آلاف قرية في إقليم البنجاب، ما أثر على أكثر من 4.2 مليون شخص، وشرّد 2.1 مليون، وأدى إلى وفاة ما لا يقل عن 68 شخصًا، نتيجة هطول أمطار موسمية أشد من المعتاد وتفريغ متكرر للمياه من السدود الهندية المملوءة بالماء.

