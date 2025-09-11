المرصد الدولي لكرة القدم: دوري أدنوك للمحترفين من بين أكثر الدوريات تكافؤاً

دبي في 11 سبتمبر/ وام/ كشف المرصد الدولي كرة القدم الدولي "CIES"، عن نتائج نموذج إحصائي جديد يتوقع احتمالات فوز الأندية بالبطولات في 29 مسابقة دوري حول العالم، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الفنية والاقتصادية والديموغرافية.

واشتملت هذه البيانات على عناصر مثل التمرير في نصف ملعب المنافس، وقيمة الانتقالات الخاصة باللاعبين المشاركين، إلى جانب دقائق اللعب ومستوى المنافسات التي خاضها اللاعبون خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أعلى نسبة ترجيح للفوز بمسابقة دوري سجلها فريق النجم الأحمر الصربي بـ 76.2%، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي بـ 73%، ثم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بـ 70.6%.

وفي المقابل، أوضح التقرير أن بعض الدوريات جاءت أكثر انفتاحاً وتكافؤاً بين الفرق المشاركة، من بينها دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات الذي بلغت فيه أعلى نسبة ترجيح 23.5% لمصلحة فريق شباب الأهلي، وتلاه فريق الشارقة بـ20.5%، والعين بـ19.7%.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، رجّح النموذج فوز ليفربول باللقب بنسبة 28.9% متقدماً على أرسنال بـ 18.8% وتشيلسي بـ 16.2%.

وفي الدوري الإسباني، جاء ريال مدريد في الصدارة بنسبة 40.6%، يليه برشلونة بـ 29.6% وأتلتيكو مدريد بـ 22.1%، والدوري الهولندي بنسبة 28.6% لفينورد.

أما في الدوري الإيطالي فقد تصدّر إنتر الترجيحات بنسبة 25.6%، أمام يوفنتوس بـ 18.2% ونابولي بـ 17.4%.

وأكد التقرير تفوق بايرن ميونخ في الدوري الألماني بنسبة 61.4% مقابل 8.8% لبوروسيا دورتموند.