اتحاد الرجبي يستعرض برامج المنتخبات وتحضيرات السوبر الإماراتي- المصري

دبي في 11 سبتمبر/ وام/ بحث مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي استعدادات منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها استعدادات المنتخبين الوطنيين للرجال والسيدات للمشاركة في سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، والمرحلة الثانية من السلسلة في العاصمة السيريلانكية كولومبو يومي 18 و19 أكتوبر المقبل.

واستعرض المجلس خطة معسكر منتخب السيدات بمدينة العين استعدادا للاستحقاقات القادمة، كما تناول أيضاً ترتيبات استضافة النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي المصري يوم 24 سبتمبر الجاري بين فريقي "شاهين" الإماراتي والإسكندرية المصري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي ، الذي عقد أمس بمقر الاتحاد في اللجنة الأولمبية الوطنية، برئاسة قيس الظالعي نائب رئيس الاتحاد، وبحضور محمد سلطان الزعابي الأمين العام ، وفيصل الزرعوني مستشار رئيس الاتحاد، إلى جانب الأعضاء سعود عبدالله النعيمي، وسعود بالشالات، والدكتور أيمن النعيم، وعبدالرحمن بو خاطر، وفوزية فريدون.

وأكد محمد سلطان الزعابي أن الاجتماع بحث مبادرة “الطريق لرفعة الرجبي - RRR”، التي سيتم توسيع نطاقها لتشمل أفريقيا من خلال دعم فريق السيدات في تنزانيا، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة اختيار سفراء للمبادرة من آسيا وأفريقيا والدول العربية، إضافة إلى ملف الدعم المالي للاتحاد والبحث عن رعاة جدد لرعاية المنتخبات الوطنية.

وأوضح أن الاتحاد سيقدم دعماً فنياً ولوجستياً لألعاب الماسترز – أبوظبي 2026، التي تتضمن أكثر من 30 رياضة من بينها الرجبي، والمقررة خلال شهر فبراير من العام المقبل، مؤكداً حرص الاتحاد على إنجاح هذا الحدث العالمي.