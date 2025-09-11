مؤسس مجموعة "غرايسيا": "المزرعة الشاملة نموذج إماراتي رائد بمجال الاستدامة الزراعية"

الشارقة في 11 سبتمبر/ وام/ أكد حامد أحمد آل حامد رئيس مجلس جمعية رواد الزراعة الإماراتية مؤسس مجموعة "غرايسيا" أن القطاع الزراعي في دولة الإمارات يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة البيئية والمجتمعية والصحية، مشددا على أهمية تمكين هذا القطاع وتعزيز دوره من خلال الاستثمار والابتكار وتبني حلول تقنية حديثة.

وقال حامد آل حامد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إن الزراعة ليست مجرد إنتاج غذائي بل منظومة متكاملة تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتتطلب دعما وممكنات حقيقية كي تصبح قطاعًا رائدًا ومصدرًا للاستدامة الشاملة في الدولة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات قطعت أشواطا مهمة في تطوير منظومة الزراعة المستدامة، لافتا إلى مبادرة "المزرعة الشاملة" التي ابتكرتها المجموعة وتمثل نموذجا زراعيا ثوريا يواكب تحديات العصر ويستهدف مختلف الجوانب المرتبطة بالزراعة، بما في ذلك التعليم والتدريب وبناء البيوت الزراعية والسياحة الزراعية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن مجموعة "غرايسيا" تضم 15 شركة مترابطة تعمل تحت مظلة واحدة بهدف تحقيق الاستدامة الزراعية من خلال دمج المعرفة بالتقنيات الحديثة وتوفير بيئة حاضنة للابتكار في هذا المجال الحيوي.

ولفت آل حامد إلى أهمية إشراك مختلف شرائح المجتمع ودمج الأطفال والنساء والمزارعين المحليين والمستثمرين ورجال الأعمال في منظومة الزراعة الحديثة من خلال برامج عملية وتجارب تعليمية ومجتمعية تسهم في بناء وعي بيئي وزراعي مستدام.

وشدد على أن الاستثمار في المنتجات العضوية وتعزيز قيم الابتكار الزراعي يمثلان توجهًا استراتيجيا ينسجم مع رؤية دولة الإمارات نحو الأمن الغذائي والاستدامة الصحية..ونوه إلى ضرورة دعم المزارعين المحليين وتمكينهم من خلال التشريعات والممكنات المالية والتقنية .