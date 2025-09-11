الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غدا

العين في 11 سبتمبر/ وام/ تنطلق غداً (الجمعة) منافسات الجولة التمهيدية الثالثة بمهرجان العين لسباقات الهجن، على ميدان الروضة بمدينة العين بتنظيم من مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة تحت إشراف اتحاد سباقات الهجن وتستمر حتى 21 سبتمبر الجاري.

وتختتم المرحلة الثالثة للمهرجان، بالجولات التمهيدية للحدث الذي انطلق في يوليو الماضي، ويسدل الستار على فعالياته أكتوبر المقبل، بالجولة النهائية، لتتويج نخبة المطايا الفائزة.

وتقام الجولة التمهيدية الثالثة من المهرجان على مدار 125 شوطاً، لمختلف الفئات العمرية للإبل المشاركة.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 30 شوطاً لسن الحقايق، و30 شوطاً لسن للقايا، و25 شوطاً لسن الإيذاع، و20 شوطاً لسن الثنايا، و20 شوطاً للحول والزمول، وتقام جميع المنافسات في الفترة الصباحية.

وينطلق المهرجان في يومه الأول بتحديات الحقايق، لمسافة 2 كلم، عبر 15 شوطاً، ومثلها يوم السبت، في اليوم الثاني للمنافسات، وتنتقل التحديات لسن اللقايا يومي الأحد والإثنين، لمسافة 4 كلم، بينما تقام منافسات سن الإيذاع عبر 25 شوطاً يوم الثلاثاء المقبل لمسافة 4 كلم.

فيما تنطلق منافسات الثنايا عبر 20 شوطاً يوم 20 سبتمبر الجاري، لمسافة 5 كلم، وتختتم الجولة الثالثة في 21 سبتمبر بمنافسات الحول والزمول بإقامة 20 شوطاً.

ويحصل الفائزون والمشاركون على جوائز مالية قيمة في جميع الأشواط، بينما تشهد الجولات النهائية في أكتوبر المقبل، جوائز مالية إضافة إلى الرموز، والتي تعد الناموس الأهم والأغلى في عالم سباقات الهجن، ما يعكس الجهود الرامية إلى تشجيع الرياضات التراثية، وترسيخ مكانة الحدث على أجندة سباقات الهجن السنوية في الدولة.

كانت الجولتان الأولى والثانية في المرحلة التمهيدية قد حققتا نجاحاً كبيراً، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من مختلف إمارات الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت أجواء تنافسية وحماسية في مختلف الفئات، ما يؤكد اهتمام الملاك بالمشاركة في المهرجان والتأهل إلى الجولة النهائية.

وانضم مهرجان العين لسلسلة فعاليات سباقات الهجن المرموقة، بمشاركة كبيرة، لتعزيز الهوية والرياضات التراثية، والحفاظ على موروث الآباء والأجداد، انطلاقاً من حرص المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الاهتمام بالتراث الإماراتي، والرياضات المرتبطة به.