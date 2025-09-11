مستشار أكاديمي بمنتدى الاتصال الحكومي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل منظومة التعليم

الشارقة في 11 سبتمبر/وام/ أكد الدكتورعبد اللطيف الشامسي، المستشار الأكاديمي في المكتب التنفيذي للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أحد المحركات الرئيسة لتطور العملية التعليمية، داعيًا إلى إعادة النظر في أساليب التعليم التقليدية ودمج التقنيات الحديثة لتعزيز تفاعل الطلاب مع المحتوى التعليمي.

وقال الشامسي في تصريح لـ" وام" على هامش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصرًا فاعلًا في تشكيل وعي الأجيال وتوجيههم نحو مصادر المعرفة الصحيحة، مؤكدًا ضرورة أن يكون المعلمون والأكاديميون على دراية بأحدث الأدوات الرقمية التي تتيح تقديم التعليم بشكل أكثر تفاعلية وجاذبية.

وأضاف أن الطالب اليوم لا يكتفي بالاستماع إلى المعلومات، بل يسعى للتفاعل معها وفهمها من خلال محتوى تعليمي مبتكر وجذاب، ومن هذا المنطلق، بات من الضروري علينا كمعلمين ومخططي سياسات تعليمية، أن نعيد تصميم المنظومة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات هذا الجيل، ويعزز قدرته على استثمار الأدوات الحديثة بشكل إيجابي.

وتطرق إلى أهمية تعزيز النماذج الإيجابية في الفضاء الرقمي، ودور صناع المحتوى التربوي في توجيه الطلاب نحو المعرفة الهادفة، مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي قادر على تقديم حلول تعليمية فعّالة، خالية من الأخطاء البشرية، وتوفر إنتاجية أعلى بتكلفة أقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية.

من جانبه أكد أحمد السالم، مسؤول قسم التدخل الأكاديمي والتأهيل في مركز الشارقة لصعوبات التعلم، أن الإعلام والاتصال يلعبان دوراً محورياً في تسليط الضوء على قضية صعوبات التعلم وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتمين لهذه الفئة.

وقال السالم في تصريح له إن مشاركتنا اليوم تهدف إلى إبراز أهمية الاتصال والإعلام في معالجة صعوبات التعلم وأضاف:" نحن في المركز ننتقل من مرحلة تقديم الخدمات إلى مرحلة تحسين جودة هذه الخدمات، لضمان تمتع أبنائنا من ذوي صعوبات التعلم بجميع حقوقهم على أكمل وجه".

وأكد السالم أن التركيز الإعلامي على صعوبات التعلم يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وضمان استفادة الفئات المعنية من الخدمات التعليمية والتأهيلية بشكل أفضل، مشيراً إلى أن الإعلام شريك أساسي مع المؤسسات التعليمية في تحقيق جودة الحياة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

