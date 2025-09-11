" هيئة دبي الرقمية" تستكشف أحدث تقنيات المستقبل في الصين

بكين في 11 سبتمبر /وام/ اطلع وفد من هيئة دبي الرقمية برئاسة سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة خلال زيارته مدينة شينجن الصينية على أحدث الابتكارات والتجارب الناجحة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات الرقمية المتقدمة على المستوى الحكومي وفي القطاعات المختلفة .

ضم وفد الهيئة الزائرمركز دبي للأمن الإلكتروني ممثلا بسعادة يوسف الشيباني الرئيس التنفيذي للمركز إلى جانب الرئيسين التنفيذيين لشركتي إماراتك ويو إكس إي.

وفي إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التكامل في التحول الرقمي في دبي وبالتنسيق مع غرف دبي عقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة التكنولوجيا ومؤسسات البحث والتطوير في الصين .

تم خلال اللقاءات بحث مجالات التعاون في تطوير المدن الذكية وحوكمة البيانات واستقطاب المواهب والخبرات إضافة إلى تعزيز الابتكار في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.

وشمل برنامج الزيارة اجتماعات مع عدد من أبرز الشركات الصينية العاملة في قطاعات متعددة مثل البيانات الاصطناعية والتفاعل مع العملاء وإنترنت الأشياء في قطاع النقل والمدن الذكية وأمن البيانات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والروبوتات ورؤية الحاسوب إلى جانب لقاءات مع شركات عالمية كبرى مثل تينسنت وون كونيكت.

وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري أن تجربة دبي قامت على مبدأ التفاعل الحضاري والانفتاح على تجارب العالم بغرض استكشاف الفرص والآفاق المحتملة للتعاون وتبادل الخبرات مشيرا إلى أن التطورات التقنية المتسارعة تفرض على الجميع تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأضاف أن التجربة الصينية تمثل نموذجا عالميا ناجحا في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والمدن الذكية وأن زيارة الوفد تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية بما يعزز مسيرة التحول الرقمي في دبي ويرتقي بجودة الحياة والتنمية المستدام .