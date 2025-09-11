"أبوظبي العالمي و"الأوراق المالية بهونغ كونغ" يناقشان فرص إدارة الأصول

هونغ كونغ في 11 سبتمبر /وام/ استضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، اليوم، جلسة حوارية لمناقشة الفرص المتاحة لمديري الأصول في هونغ كونغ ضمن أبوظبي العالمي.

شارك في الجلسة الحوارية، التي ترأستها جوليا ليونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، أكثر من 20 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إدارة الأصول في هونغ كونغ إلى جانب كريستينا تشوي، المدير التنفيذي للمنتجات الاستثمارية في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وفيليب ريتشارد، المدير التنفيذي للشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي.

تناول الحوار مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الفرص المتاحة لمديري الأصول في هونغ كونغ للوصول إلى المستثمرين في أبوظبي العالمي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً من خلال نظام الاعتراف المتبادل بترخيص الصناديق الاستثمارية في دولة الإمارات.

