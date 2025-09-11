اتحاد الطائرة يعلن نظام وجداول كأس الاتحاد للموسم الجديد

دبي في 11 سبتمبر/وام/ أخطر اتحاد الإمارات للكرة الطائرة الأندية المشاركة في مسابقات الرجال بالموسم الرياضي الجديد بنظام وجداول بطولة كأس الاتحاد لموسم 2025 – 2026، التي تنطلق في 20 سبتمبر الجاري كأولى بطولات الموسم.

يشارك في البطولة 8 أندية هي: بني ياس، والنصر، وحتا، والوصل، وشباب الأهلي، والجزيرة، وعجمان، والعين.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين بواقع 4 فرق في كل مجموعة، وفق ترتيبها في دوري الموسم الماضي وتلعب بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب محايدة خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.

وتتأهل جميع الفرق إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يقام النهائي بين الفريقين المتأهلين بنظام "الأفضل في 3 مباريات" أيام 25 و28 أكتوبر فيما تُلعب المباراة الفاصلة في حال التعادل في الأول من نوفمبر المقبل.