"جريد ون" و"كالياني للأنظمة الاستراتيجية" توقّعان عقداً لتوريد قطع غيار أساسية لنظام المدفعية

أبوظبي في 11 سبتمبر/وام/ أعلنت "إم بي 3 إنترناشونال"، التابعة لشركة "جريد ون" والمتخصصة في توريد وتصنيع منتجات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وخدمات الإنقاذ والرياضة والصيد المتقدمة ومقرها أبوظبي، توقيع اتفاقية مهمة مع شركة "كالياني للأنظمة الاستراتيجية" المحدودة، التابعة بالكامل لشركة "بهرات فورج" المحدودة والمحرك الرئيسي لمبادرات الأعمال الدفاعية والفضائية.

تعد "جريد ون" إحدى شركات مجموعة "إيدج"، ومزودا رائدا للمعدات العسكرية والمواد المتفجرة والذخائر واللوازم الأخرى للقوات المسلحة الإماراتية والجهات الوطنية الحيوية الأخرى.

ووقّع خليفة العلي، الرئيس التنفيذي لشركة "إم بي 3 إنترناشونال"، ونيليش تونغار، الرئيس التنفيذي لشركة "كالياني للأنظمة الاستراتيجية"، العقد الأول من نوعه بين شركة إماراتية وأخرى هندية لتوريد مكون دفاعي أساسي.

وبموجب الاتفاقية، ستزوّد "كالياني للأنظمة الاستراتيجية" دولة الإمارات بفوهات مدافع كبيرة الحجم عيار 155 ملم لمدافع هاوتزر، والتي تشكّل منصة مدفعية شائعة الاستخدام من قبل القوات المسلحة حول العالم ومصممة لتقديم دعم ناري بعيد المدى وعالي الانفجار.

وتضمن تلك الفوهات أداءً مثالياً واستخداماً مستداماً لأنظمة هاوتزر المدفعية، ما يحسّن الجهوزية العملياتية ونجاح المهام. ويرسّخ العقد التعاون بعيد المدى بين دولة الإمارات والهند، ويمهّد الطريق لخدمة سوقين جاذبين يستقطبان اهتماماً متنامياً، إلى جانب المنطقة الأوسع الممتدة من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمثل العقد خطوة مهمة نحو تعزيز المنظومة الدفاعية لدولة الإمارات والهند عن طريق الارتقاء بالتفوق التكنولوجي وتوطيد الالتزام المشترك بالأمن والاستقرار والتعاون بعيد المدى.

وتظل علاقة إيدج مع الهند راسخة ومتعددة المستويات واستراتيجية، وتشمل مجموعة متنوعة من المشاريع المشتركة، وجهود تكامل المنصات، وتبادل التكنولوجيا، وتعميق الروابط المؤسسية.

ويجسدّ هذا التفاعل الأخير التوافق القوي بين أهداف الدولتين المرتبطة بالاعتماد على الذات وتوسيع قدرات التصدير العالمية والتشغيل البيني.