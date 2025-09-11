إشادة عربية بدور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

الشارقة في 11 سبتمبر /وام/ أشاد مشاركون عرب بالدور الحيوي لمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بدورته الرابعة عشرة، المقامة تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة" بمركز إكسبو الشارقة.

وأكد سعادة خالد عبدالرحيم الزعابي، قنصل عام لدولة الكويت الشقيقة في الدولة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/ خلال حضوره فعاليات المنتدى، أهمية هذا الحدث البارز، مشيراً إلى أن مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من مختلف دول العالم تعكس مكانة المنتدى الذي تستضيفه الامارات في الشارقة وأثره الإقليمي والدولي.

وأشاد الزعابي بالمنتدى كونه منصة لتبادل الخبرات والأفكار والتعرف على التجارب العالمية الناجحة في العديد من المجالات خاصة الاعلامية .

ولفت إلى مشاركته في عدة ورش وندوات ضمن الحدث، جمعت طلاب الجامعات والمسؤولين والقادة بهدف تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات، ما يعكس الدور الفعّال للمنتدى في بناء جسور تواصل مستدامة وتعزيز جودة الحياة .

وأكد الإعلامي خالد الزجالي من سلطنة عُمان الشقيقة حرصه على المشاركة في جميع دورات المنتدى، مشيرًا إلى النجاح المتجدد الذي يحققه سنويًا، سواء من حيث تنوع الموضوعات المطروحة أو التميز في مستوى المتحدثين وورش العمل.

وأشاد الزجالي برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبُعد نظره في استشراف المستقبل منذ انطلاق المنتدى وأثنى على الشخصيات البارزة والخبراء المشاركين هذا العام، الذين قدموا حلولًا وأفكارًا مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال ورش عمل متخصصة يمكن الاستفادة منها لخدمة المجتمع.

بدوره أعرب الكابتن سعيد السعيدي مستشار تحول رقمي و منشئ محتوى تونسي عن تقديره لجهود المنتدى ومواكبته للأحداث والقضايا العالمية، مشيداً بالتواجد الأكاديمي الكبير من المختصين المشاركين في النقاشات والجلسات الحوارية التي تتناول أبرز القضايا المعاصرة.