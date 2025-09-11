إدراج "أوراسكوم كونستراكشون" في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي في 11 سبتمبر/وام/أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إدراج شركة أوراسكوم كونستراكشون.

يُعد هذا الإدراج الثالث لشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2025، ما يعكس الالتزام المتواصل بتوسيع نطاق الوصول إلى السوق وتعزيز الفرص والنمو من خلال بيئة تداول مبتكرة حيوية تتسم بأعلى مستويات الشفافية، وتحظى بدعم منصة قوية لأسواق رأس المال ومجموعة واسعة من المشاركين.

ومن خلال هذا الإدراج، تستفيد شركة أوراسكوم كونستراكشون من فرص وصول مباشر وفعّال إلى رؤوس الأموال، إضافة إلى قاعدة واسعة من المستثمرين.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية إن إدراج شركة أوراسكوم كونستراكشون يمثل إضافة نوعية تعزز عمق السوق وتفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين للمشاركة في المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية، ومن خلال إدراج شركة رائدة في قطاع البنية التحتية، فإننا نوسع خيارات الاستثمار المتاحة، خصوصًا المنتجات المرتبطة بالاحتياجات طويلة الأجل للبنية التحتية والطاقة.

وأضاف أن هذه الخطوة تكمل باقة المنتجات التي توفرها الشركات المدرجة والقطاعات التي يغطيها السوق والبالغ عددها 12 قطاعًا تشمل شركات الخدمات المالية، الرعاية الصحية، التكنولوجيا، العقارات، والطاقة وغيرها، ويعكس هذا التنوع قوة الشركات المدرجة التي سجلت أعلى مستويات الربحية بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من 2025، مع ارتفاع صافي الأرباح لتبلغ 88 مليار درهم أي بزيادة بنسبة 15.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي موضحا أن السوق سيواصل التزامه بتلبية تطلعات المستثمرين وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا ماليا عالميا.

من جهته قال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أوراسكوم كونستراكشون:" نحن نشطون في قطاعات الإنشاءات واستثمارات البنية التحتية في أبو ظبي، ونتطلع لإضافة المزيد إلى سجلنا الحافل في تنفيذ مشاريع واستثمارات كبرى في أسواقنا العالمية لمساهمينا الجدد والحاليين، وتُمثل هذه خطوة في إعادة هيكلتنا لتوسيع أعمالنا في قطاع الإنشاءات وزيادة استثماراتنا في البنية التحتية".

ووصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة لمشاريع أوراسكوم كونستراكشون قيد التنفيذ في النصف الأول من عام 2025 إلى 9.6 مليار دولار، وحققت إيرادات بقيمة 2 مليار دولار، وصافي ربح بلغ 82.7 مليون دولار.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة موثوقة للاستثمار في أسواق رأس المال في أبوظبي وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة فيه 3 تريليونات درهم .

وتصدّر السوق مؤشرات العائد في منطقة الخليج، وتفوّق على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة خلال العقد الماضي، كما تفوّق على المؤشرات العالمية الرئيسية خلال السنوات العشرين الماضية.

