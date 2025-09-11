محمد الشرقي يشهد انطلاق النسخة الـ4 لمهرجان البدر ويؤكّد دوره في ترسيخ مبادئ الإسلام السمحاء

الفجيرة في 11 سبتمبر /وام/ أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية استذكار قيم السيرة النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعزيزها في نفوس الأجيال، اهتداءً بنهجه، وترسيخًا لسيرته العطرة.

جاء ذلك خلال حضور سموّه انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان البدر 2025، الذي يُقام تحت رعاية سموه تزامنًا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، في مركز الفجيرة الإبداعي، بحضورالشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة.

وأشار سموّه، إلى الاهتمام الذي تُوليه إمارة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمبادرات التي تسهم في ترسيخ القيم النبيلة، والأخلاق الحميدة، وتعزيز التواصل بين شعوب العالم والقيم الإنسانية المشتركة ومفاهيم التسامح والتعايش، انطلاقًا من مبادئ الإسلام، واستذكارًا لمواقف السيرة النبوية العظيمة.

وتجوّل سموّه، في المعارض المصاحبة للمهرجان، وهي معرض البدر، ووهج المقامات، والبُردة، حيث اطّلع سموه على مجموعةٍ متنوعة من الأعمال الفنية للمشاركين في المهرجان من مختلف دول العالم، والتي تبرز جماليات السيرة النبوية الشريفة في مختلف الأشكال الإبداعية من الفنون الإسلاميّة.

وقال الدكتور حمد عبدالرحمن البقيشي أمين عام مبادرة البدر في كلمته التي ألقاها خلال حفل افتتاح المهرجان، إنّ دورة هذا العام تقدّم طيفًا واسعًا من الفعاليات الإبداعية التي تعزز صور السيرة النبوية الشريفة، وتحتفي بالفنون الإسلامية بكافة أشكالها، مؤكّدًا أن المهرجان يستقطب الفنانين والمبدعين والمختصين في مجالات الأدب والفن والتعبير لإثراء فعاليات المهرجان بسلسلة واسعة ومتنوعة تخدم أهدافه.

تضمّن حفل افتتاح المهرجان، فيديو عن المهرجان استعرض مسيرته منذ انطلاقه، و"أوبريتًا مسرحيًا " بعنوان "معجزات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم"، شارك فيه طلبة وطالبات مدارس إمارة الفجيرة، من إخراج وتنفيذ إبراهيم القحومي، حمد الظنحاني، وسعيد سليمان وإشراف مسرح دبا للفنون والثقافة والمسرح.

حضر الحفل سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة أسماء الحمادي الوكيل المساعد لقطاع تنمية المبدعين في وزارة الثقافة، وعدد من المدراء والمسؤولين من داخل الفجيرة وخارجها.