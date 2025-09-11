سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية غواتيمالا

جواتيمالا في 11 سبتمبر/وام/ قدم سعادة سالم راشد سالم العويس سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة المكسيكية، أوراق اعتماده إلى فخامة الدكتور برناردو أريفالو دي ليون، رئيس جمهورية غواتيمالا، سفيرا غير مقيم لدى جمهورية غواتيمالا، وذلك في القصر الرئاسي للجمهورية، بحضور معالي كارلوس راميرو مارتينيز ألفارادو، وزير الخارجية لجمهورية غواتيمالا.

ونقل سعادة السفير، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لجمهورية غواتيمالا وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل فخامة رئيس جمهورية غواتيمالا، سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا المزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية غواتيمالا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.