"شاعر المليون" يختتم جولة التحكيم الـ3 في عمّان

عمّان في 11 سبتمبر/وام/ اختتم برنامج شاعر المليون في موسمه الثاني عشر، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد"، جولة التحكيم الثالثة الليلة الماضية في العاصمة الأردنية عمّان، بعد يومين من المقابلات الشعرية التي شهدت أجواءً مفعمة بالإبداع والتنافس النبطي الأصيل.

بلغ عدد المتقدمين لمقابلة اللجنة 110 شعراء، بينهم سبع شاعرات، من دول عدة شملت الأردن والسعودية والكويت واليمن وسوريا والعراق وتونس عرضوا نصوصهم أمام لجنة التحكيم المكوّنة من الدكتور سلطان العميمي والدكتور غسان الحسن والشاعر حمد السعيد.

وتمكن شاعر واحد من الحصول على البطاقة الذهبية التي ضمنت له التأهل المباشر إلى مرحلة الـ 100، تمهيداً لاختيار قائمة الـ48 شاعراً الذين سيواصلون مشوار المنافسة في حلقات البث المباشر.

وأشاد الدكتورغسان الحسن بالمستوى المتميز لشعراء الأردن، مؤكداً أن جولة عمّان تعد محطة رئيسة في كل موسم، وتشهد تنوعاً كبيراً في جنسيات الشعراء المشاركين وتكشف دوماً عن مواهب واعدة قادرة على المنافسة بقوة في ساحات الشعر النبطي.

يعد شاعر المليون البرنامج الأضخم في مجال الشعر النبطي، من حيث قيمة الجوائز التي تصل إلى 15 مليون درهم إماراتي، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب شاعر المليون وبيرق الشعر وخمسة ملايين درهم، فيما تتوزع بقية الجوائز على أصحاب المراتب حتى المركز السادس، بما يعكس المكانة العالمية للبرنامج وأثره في صون ودعم الشعر النبطي.