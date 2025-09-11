مذكرة تفاهم بين مركز محمد بن راشد للفضاء وهيئتين كولومبيتين لتعزيز التعاون الفضائي

دبي في 11 سبتمبر /وام/ وقّع مركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم مع كل من الهيئة الإقليمية المستقلة في كونديناماركا والوكالة الكولومبية للفضاء لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا.

وقع المذكرة خلال زيارة رسمية قام بها وفد المركز إلى كولومبيا وبحضور سعادة محمد عبدالله بن خاطر الشامسي سفير الدولة لدى كولومبيا كل من سعادة المهندس سالم حميد المري المدير العام للمركز والدكتور ألفريد إغناسيو باليستيروس المدير العام للهيئة الإقليمية المستقلة في كونديناماركا والدكتورة بيلار زامورا المؤسس والمدير التنفيذي للوكالة الكولومبية للفضاء.

تهدف المذكرة إلى وضع إطار شامل للتعاون يشمل دعم البحوث العلمية والابتكار المشترك وتبادل المعارف والخبرات في علوم الفضاء وتعزيز آليات تبادل البيانات الفضائية بين البلدين وتسعى إلى تطوير القدرات البشرية وبناء الكفاءات الوطنية في البلدين من خلال تنفيذ مشاريع علمية وتقنية مشتركة تسهم في دعم جهود استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا المتقدمة بما يعزز مساهمتهما في القطاع الفضائي العالمي.

يأتي توقيع المذكرة في إطار استراتيجية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها دولة رائدة في قطاع الفضاء عبر تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية العاملة في هذا القطاع الحيوي .