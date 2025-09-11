رئيس البرلمان العربي للطفل : تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي مسؤولية عربية مشتركة لصون مستقبل الأجيال

الشارقة في 11 سبتمبر/وام/ أكد إلياس بن عوض المعني رئيس البرلمان العربي للطفل أن تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي مسؤولية عربية مشتركة من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

و قال المعني في تصريح لـ "وام" على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، إن البرلمان العربي للطفل يُعد منصة إقليمية عربية رائدة تُعنى بتمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم وممارسة أدوارهم البرلمانية، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية بمشاركة 14 دولة عربية.

وأوضح المعني أن البرلمان العربي للطفل شارك في جلسة حوارية خاصة ضمن فعاليات المنتدى، بالتعاون مع البرلمان العربي، والمجلس الوطني الاتحادي، ومجلس شورى شباب الشارقة ناقش خلالها 10 من أعضاء البرلمان موضوع الاستدامة والأمن الغذائي كأحد أهم ركائز الحياة الكريمة.

وأضاف أن المشاركين أكدوا أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وارتباطه العميق بقيم العدالة والتكافل بين الشعوب وأنه لا يجب النظر إليه كقضية محلية، بل كمهمة إنسانية جماعية، تتطلب تضامنًا عربيًا فعّالًا، خاصة في ظل ما تشهده بعض المجتمعات من أزمات ونزاعات تُفاقم من هشاشة الغذاء.

وأكد أن البرلمان العربي للطفل سيواصل دوره في تعزيز ثقافة الحوار، وترسيخ القيم الإنسانية، والمساهمة في بناء مستقبل عربي أكثر استقرارًا واستدامة.