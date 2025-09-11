خالد بن حميد يفتتح 3 أندية مدرسية لتعليم الشطرنج

الشارقة في 11 سبتمبر/وام/ افتتح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، 3 أندية مدرسية، لتعليم الشطرنج في المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي بالشارقة.

حضر فعاليات الافتتاح سعادة تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، ونجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ومحمد عبدالله، المدير الفني للاتحاد، ومجد حسين مديرة المدرسة.

وتم الإعلان عن خطة عمل للمعلمين في منهاج الاتحاد الدولي لتعليم الطلبة، واكتشاف المواهب، وتقديم الدعم الفني واللوجستي من أندية الشارقة التخصصية في اللعبة، والتدريب على استخدام المنصة التفاعلية المعتمدة "لوجيك بورد"، والسماح للطلبة بفتح المواقع الالكترونية المخصصة لتعلم اللعبة.

وأشاد رئيس اتحاد الشطرنج، بالجهود الكبيرة لدعم انتشار الشطرنج المدرسي، وتحفيز الطلبة على ممارسة اللعبة، وتعزيز مهاراتهم التنافسية، وإنجاح مبادرة الشطرنج في المدارس، ودعم انتشارها في الدولة.