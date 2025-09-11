بلدية عجمان تنظم "مجلس شركاء خدمات التنظيم الإيجاري"

عجمان في 11 سبتمبر /وام/ عقد مجلس "شركاء خدمات التنظيم الإيجاري" اجتماعا بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية ممثلة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والاتحاد للماء والكهرباء، والقيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة التنمية الاقتصادية، وشركة عجمان للصرف الصحي.

ناقش المشاركون خلال الاجتماع الذي نظّمته دائرة البلدية والتخطيط - عجمان العديد من المحاور المتعلقة بنظام الدعاوى الذكي، وبيانات العقود، وآليات التصديق، بهدف الوصول إلى نموذج موحد ومتكامل يسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات لجميع المتعاملين في إمارة عجمان.

وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين بالدائرة، أن تنظيم المجلس يأتي ضمن توجهات الدائرة لتعزيز التكامل الرقمي بين الشركاء الحكوميين، وترسيخ أسس التعاون وتبادل المنفعة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية، وتحقيق التكامل في تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

تضمّن المجلس حلقات نقاش تفاعلية شملت عدداً من الموضوعات الحيوية ومن أهمها استعراض نظام الدعاوى الذكي وآليات تطويره، وخدمات تصديق العقود الإيجارية، والتحديات الحالية، والحلول التطويرية المقترحة لتحسين المنظومة، بالإضافة للمشاريع المستقبلية المشتركة وآفاق التكامل التقني والمؤشرات والمستهدفات المشتركة.

يشكل المجلس منصة استراتيجية لرفع كفاءة العمل المشترك، وتفعيل الحوار الإيجابي لتبادل الخبرات وبحث التحديات الحالية وتطوير حلول فعّالة بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمات القطاع الإيجاري.