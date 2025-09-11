"الدار" تُطلِق مجمع "رايز من أثلون" السكني في دبي

دبي في 11 سبتمبر /وام/ أطلقت مجموعة الدار اليوم المجمع السكني "رايز من أثلون" في دبي، الذي يمثل المرحلة النهائية من مجمّع "أثلون"، ويشكل امتداداً متكاملاً للمخطط الرئيسي القائم على مفهوم الحركة وأسلوب الحياة المتكامل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق وحدات الفلل والتاون هاوس في عام 2024.

يأتي تطوير مشروع "رايز من أثلون" في إطار الشراكة الاستراتيجية مع دبي القابضة، ليلبي الطلب المتنامي على المنازل العصرية التي تدعم أساليب الحياة النشطة، ويضم المشروع ثمانية مبانٍ ومرافق متخصصة، وأكثر من 1200 شقة سكنية متنوعة، ومن المقرر بدء عمليات بيع وحدات المرحلة النهائية من المشروع لجميع الجنسيات ابتداءً من 19 سبتمبرالجاري.

يقع مشروع "رايز من أثلون" بجوار القرية العالمية في دبي ويتيح سهولة الوصول إلى شبكات الطرق الحيوية مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، ويوفر هذا الموقع اتصالاً سلساً مع أبرز المراكز التجارية والوجهات الترفيهية والمعالم البارزة في المدينة، بما يعزز مكانة "أثلون" بوصفه خيارا مثاليا يجمع بين الحياة العصرية النشطة وسهولة الوصول إلى قلب دبي النابض.