المفوضية الأوروبية تقدم إرشادات جديدة لتعزيز صمود البنى التحتية الحيوية في الاتحاد الأوروبي

بروكسل في 11سبتمبر/وام/ أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم إرشادات جديدة لدعم الدول الأعضاء من أجل تعزيز صمود البنى التحتية الحيوية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

تهدف الإرشادات إلى تقديم توصيات وتعليمات عملية تساعد الدول الأعضاء على تحديد الكيانات الحيوية في 11 قطاعاً رئيسياً، بما في ذلك الطاقة، والنقل، والمياه الصالحة للشرب ومعالجة مياه الصرف، والغذاء، والبنوك، والبنية التحتية الرقمية.

تساعد الإرشادات الجديدة الدول الأعضاء على تعزيز صمود الكيانات الحيوية الذي يهدف إلى تطوير استراتيجيات وطنية، وإجراء تقييمات منتظمة للمخاطر، وتحديد الكيانات الحيوية والتي يتعين عليها اتخاذ التدابير الفنية والأمنية والتنظيمية لضمان صمودها أمام التهديدات.

تعتبر التهديدات للبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك التهديدات الهجينة مثل التخريب والنشاطات السيبرانية الخبيثة، مصدر قلق كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة بالنسبة للبنية التحتية التي تربط الدول الأعضاء.