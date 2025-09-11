مركز الفنون في "جامعة نيويورك أبوظبي" يطلق موسمه الـ 11

أبوظبي في 11 سبتمبر/وام/ أطلق مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي برنامجه للموسم الحادي عشر تحت شعار "قصص مجتمعاتنا"، وذلك تزامناً مع "عام المجتمع".

يتضمن البرنامج عروضاً مسرحية وموسيقية وأخرى متعددة الوسائط، بما يعكس التزام المركز بالحوار الثقافي ويؤكد دور الفنون في توحيد المجتمعات، سواء على خشبة المسرح أو خارجها.

وقال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي إن هذا الموسم يجسد الجوهر الحقيقي لهويتنا وتفرّدنا الوطني كمركز فنون يعكس الطاقة الثقافية النابضة في جزيرة السعديات، ويعبر عن الديناميكية الفكرية لجامعة نيويورك أبوظبي.

وأضاف أنه"بينما ننظر إلى العقد الماضي بعين الإنجاز، نتطلع نحو المستقبل بروح طموحة تسعى إلى منح الفنانين والجمهور فرصاً جديدة للتواصل والتفكّر والاستلهام، ونحن فخورون بالمساهمة في عام المجتمع من خلال رواية قصص مهمة بأسلوب إبداعي يترك أثراً على المجتمعات المحلية والعالمية".