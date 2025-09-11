بطولة مصر الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنطلق غداً

القاهرة في 11 سبتمبر/وام/ أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو انطلاق منافسات النسخة الثانية من بطولة مصر الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة غدا، برعاية بنك أبوظبي الأول - مصر.

تأتي البطولة استكمالاً لنجاح النسخة الأولى التي أقيمت في عام 2023، لترسخ مكانتها منصة رئيسية لتوسيع قاعدة انتشار رياضة الجوجيتسو في جمهورية مصر العربية وتتيح الفرصة للاعبين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات واكتشاف المواهب.

يتضمن الجدول الزمني للبطولة نزالات لجميع الأحزمة والفئات، إذ تشمل منافسات البراعم من الأطفال والناشئين والأساتذة، إلى جانب فئتي الشباب والمحترفين وتُقام جميعها في يوم واحد على أن تقام اجراءات الوزن الرسمية قبل بدء النزالات داخل الصالة نفسها.

وأكد بنك أبوظبي الأول - مصر التزامه بدعم قطاع الرياضة وتمكين المواهب الشابة، إيماناً بدور الرياضة في تنمية المجتمعات وتعزيز تماسكها.

تعكس هذه الرعاية نهج البنك في مواصلة دوره الريادي بدعم المبادرات الرياضية الوطنية، وترسيخ قيم الانضباط وروح التحدي والعمل الجماعي، بما يسهم في تطوير المواهب وتعزيز حضور أبوظبي على الساحة العالمية لرياضة الجوجيتسو.

وقال زيد إيغلتون، مدير العمليات في شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية إن بطولة مصر الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو إضافة نوعية إلى المشهد الرياضي في المنطقة تسهم في نشر ثقافة الجوجيتسو وترسيخ قيمها، التي تتمثل في الانضباط واحترام المنافس، والثقة بالنفس، الأمر الذي يعزز دور الرياضة في إعداد جيل قوي بدنياً وذهنياً.

تُعد النسخة الثانية من البطولة خطوة مهمة تعكس التزام الرابطة بتوسيع انتشار رياضة الجوجيتسو في مصر، وتوفير منصات احترافية للاعبين واللاعبات على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم، بما يتماشى مع مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة عالمية للجوجيتسو.

وتُرسخ بطولة مصر الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مكانة مصر وجهة رئيسية على خريطة الجوجيتسو العالمية، وتفتح المجال أمام تنظيم المزيد من البطولات المحلية والدولية التي يترقبها عشاق اللعبة بشغف كبير.