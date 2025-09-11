200 فنان من مختلف أنحاء العالم يشاركون في مهرجان البدر بالفجيرة

الفجيرة في 11 سبتمبر/ وام/ شهد مهرجان البدر بالفجيرة الذي انطلق برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مشاركة 200 فنان من داخل الدولة وخارجها في مجالات الخط العربي والزخرفة والعروض الادائية و الفرق الفنية والتي تمحورت إبداعاتهم حول الفنون الإسلامية لاستذكار السيرة النبوية الشريفة.

ويتضمن المهرجان عروضا للفرق الفنية منها فرقة هارموني من لبنان وفرقة داعي الندى من إندونيسيا وفرقة أهل زمان من زنجبار و كورال المشرق العربي من لبنان وأوركسترا أمستردام الإندونيسية.

وتشارك هذه الفرق بالمهرجان بالقصائد والأناشيد الدينية والموشحات إلى جانب الموسيقى الشرقية واستخدام أسلوب الأكابيلا أو استخدام الأصوات البشرية.

كما يشارك مجموعة من الفنانين في مختلف الورش الفنية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع وتركز على الخط العربي والرسم والهندسة الإسلامية والمنمنمات والزخرفة والطباعة الزرقاء وغيرها والتي تثري مهارات المشاركين في الفنون الإسلامية وجمالياتها.