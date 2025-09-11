محمد الشرقي يلتقي الفائزين في منحة البدر وضيوف المهرجان ويشيد بإبداعاتهم

الفجيرة في 11 سبتمبر/ وام / التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في قصر الرميلة اليوم، الفائزين في الدورة الأولى لمنحة البدر، في فئات كتابة السيرة النبوية، وأدب الأطفال، وشِعر المديح النبوي.

كما التقى سموه المشاركين في الدورة الرابعة لمهرجان البدر، والضيوف من الفنانين والخطاطين من مختلف دول العالم.

ورحّب سموه بالضيوف والمشاركين، مؤكّدًا أهمية المشاريع التي تسلط الضوء على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدروس المُستقاة من مواقفها العطرة، والقيم النبيلة التي تشكّل نهجًا متكاملًا ومعتدلًا للفرد.

ونوّه سموه، إلى اهتمام إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالمبادرات الثقافية النوعيّة ذات الأهداف المجتمعية التي تسلط الضوء على القيم والأخلاق الحميدة، وتسهم في تعزيز التواصل بين شعوب وثقافات العالم.

وعبّر المشاركون والضيوف عن شكرهم وتقديرهم إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور حمد البقيشي أمين عام مبادرة البدر.