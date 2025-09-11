نادي الشارقة للصحافة يستعرض مستقبل صناعة الإعلام في منتدى الاتصال الحكومي

الشارقة في 11 سبتمبر/ وام / يشارك نادي الشارقة للصحافة في منتدى الاتصال الحكومي بعدة جلسات تتعلق بأثر التحديات الإعلامية واثر التحولات الرقمية على مستقبل صناعة الإعلام .

ونظم النادي مناظرة حول الصحافة أمام الذكاء الاصطناعي وكذلك من “أجل صحافة ذكية 30 تطبيقا يحتاجه كل صحفي” وجلسة بعنوان " العناوين الإخبارية التي لا تنسى" التي تتعلق ‏بأهمية صياغة العناوين الإخبارية بطريقة جذابة ومهنية.

وقالت أسماء الجويعد مديرة نادي الشارقة للصحافة في تصريح لوكالة أنباء الامارات / وام / خلال فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الدولي للإتصال الحكومي إن النادي خصص في جناحه ركنا تفاعليا‏ للزوار خاصة الطلبة حيث يتيح لهم فرصة محاكاة التقديم الإخباري كذلك هناك إهتمام كبير بطلبة برنامج "إثمار" للتدريب الإعلامي المخصص للفة العمرية من 10 حتى 15 عاماً لإعداد تقرير صحفي من خلال لقاءات إعلامية مع الجمهور كما سينظم النادي عقب اختتام أعمال المنتدى رحلة للإعلاميين من خارج الدولة لزيارة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا الابتكار.

وأوضحت أن حوارات ومناقشات نادي الشارقة للصحافة خلال أعمال المنتدى يتم تحديثها سنويا واستقطاب أصحاب الخبرة المعنيين للمناقشه وفتح الحوار حول المواضيع التي تتعلق بصناعة الصحافة والإعلام إلى جانب مواضيع تتوافق مع شعار المنتدى هذا العام “جودة الحياة” في التعليم والاستدامة والاقتصاد مشيرة إلى أن الاهتمام بطلبة برنامج "إثمار" يأتي ترجمة للإستدامة في بناء الإنسان وتحسين جودة حياته كما نحرص على إشراكهم في العديد من الفعاليات الإعلامية الضخمة لرفع رصيدهم وتجاربهم المعرفية وتطبيقها على أرض الواقع.تل