منصة "Zindi" : نستثمر في عقول الشباب لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتنمية المستدامة

الشارقة في 11 سبتمبر/ وام / أكدت سيلينا لي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "Zindi"، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح أداة حيوية لتمكين الشباب في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تسخير مهاراتهم المتقدمة في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات حقيقية تواجه الحكومات والمجتمعات.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش منتدى الاتصال الحكومي أوضحت لي أن منصة "Zindi" نجحت في بناء مجتمع تقني يضم أكثر من 100 ألف مطور متخصص في الذكاء الاصطناعي، يعملون بشكل تشاركي على تطوير حلول تطبيقية.

وقالت: نحن نأخذ تحديا واقعيا، مثل التنبؤ بالازدحام المروري في المدن، ونطرحه أمام مجتمع المطورين لدينا، وخلال فترة تمتد غالبا لشهرين، يتنافسون على بناء أفضل الحلول، مع حصولهم على تغذية راجعة مستمرة تساهم في صقل مهاراتهم.

وأضافت أن الملكية الفكرية للحلول النهائية تعود للجهة صاحبة التحدي، مما يضمن انتقال الابتكارات من الإطار النظري إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مشيرةً إلى تعاونهم المثمر مع حكومة بربادوس كمثال ناجح على هذا النموذج.

وحول رؤيتها للمستقبل في المنطقة، وصفت سيلينا لي دولة الإمارات بأنها "بيئة واعدة للغاية"، نظرا لما تتمتع به من شباب طموح وشغوف بتنمية مهاراته في التكنولوجيا المتقدمة، وأكدت أن تأثير الذكاء الاصطناعي بات يشمل اليوم كافة القطاعات الحيوية، من الخدمات الحكومية والرعاية الصحية إلى التعليم والقطاع المالي.

واختتمت حديثها برسالة واضحة، قائلة: من الضروري أن تستثمر الحكومات في المهارات الرقمية لشبابها. فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد مستقبل للتقنية، بل هو مفتاح التنمية المستدامة والتحول الذكي الذي يقود العالم.