طلبة جامعة الذيد يشاركون في جلسات "منتدى الاتصال الحكومي"

الشارقة في 11 سبتمبر/ وام / شاركت جامعة الذيد في أعمال المنتدى الدولي للإتصال الحكومي في نسخته الـ14 المقامة في مركز أكسبو الشارقة من خلال حضور طلبتها وتفاعلهم في عدة جلسات حوارية منها جلسة مع دائرة شؤون الضواحي بالشارقة حول التعليم ومدى أهميتة في التواصل مع المجتمع وهيئاته وفي جلسة “التواصل الغذائي” وفعالية "تحدي الجامعات" الى جانب مشاركة عضو مجلس أمناء الجامعة الدكتور سعيد الكعبي في جلسة حوارية عن السرد القصصي.

وقالت الدكتورة عائشة بوشليبي مديرة جامعة الذيد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن الجامعة تعتبر الذراع الأكاديمي والجهات الحكومية هي الذراع التنموي ومن المهم إيجاد رابط مشترك بينهما لتحقيق رؤية إمارة الشارقة في التواصل الحكومي وخلق فرص تعليمية وتربوية لطلاب الجامعة إلى جانب المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.

وأكدت أن مشاركة الطلبة في أعمال المنتدى يعتبر من الأنشطة اللاصفية كما أن حضورهم وتفاعلهم في الجلسات الحوارية يثري رصيدهم المعرفي ويفتح آفاقهم العلمية.