سباقات الهجن تنطلق في المرموم غداً بمشاركة محلية وخليجية

دبي في 11 سبتمبر/ وام / تنطلق غداً بميدان المرموم فعاليات موسم سباقات الهجن 2025 – 2026، الذي يُعد من أبرز محطات المنافسة التراثية في الدولة والمنطقة، بمشاركة واسعة من المؤسسات والملاك والشعارات المرموقة من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد نادي دبي لسباقات الهجن جاهزيته الكاملة لانطلاق الحدث، موضحاً أن التحضيرات شملت جميع الميادين التابعة له، وهي المرموم والهباب والطي ودستور وسيف العرب.

وقال علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي للنادي، إن اكتمال التجهيزات جاء بفضل دعم واهتمام أصحاب السمو الشيوخ، مشيراً إلى أن النادي ركز على تطوير البنية التحتية للميدان وتحديث الأنظمة الذكية بما يضمن سير السباقات بكفاءة وعدالة، إضافة إلى توفير بيئة مثالية للمشاركين والجماهير.

وأضاف أن النادي أدخل تحسينات كبيرة على الخدمات والمرافق بهدف منح تجربة مميزة لجميع الزوار، سواء من المقيمين أو السياح القادمين لمتابعة السباقات.

ويمتد الموسم حتى مارس 2026، متضمناً سلسلة من المنافسات التي تجمع مختلف الفئات العمرية، مع رصد جوائز قيمة للفائزين، في إطار حرص نادي دبي لسباقات الهجن على تعزيز مكانة هذه الرياضة كإرث وطني متجدد وواجهة تراثية بارزة على المستويين المحلي والإقليمي.