المرر يترأس وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا

سوتشي - روسيا في 12 سبتمبر/ وام/ ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، والذي عقد أمس "الخميس" في مدينة سوتشي الروسية برئاسة معالي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومعالي عبدلله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ورؤساء الوفود، ومعالي الأمين العام للمجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، واستمرار الحوار وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.