“مرجان” تعلن استكمال أعمال البنية التحتية لمشروع "راك سنترال" في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 12 سبتمبر/ وام/ أعلنت “مرجان”، المطوّر الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، عن استكمال أعمال البنية التحتية في مشروع “راك سنترال“، وجهتها التجارية متعددة الاستخدامات المرتقبة في الإمارة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعيين مجموعة "أليك" الرائدة في قطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط كمقاول رئيسي لمجمّع المكاتب الرئيسي ضمن المشروع، ما يُمثّل محطة أساسية في مسار تطوير مركز الأعمال الجديد في رأس الخيمة، والذي يجمع بين مفاهيم العمل والسكن والترفيه، تماشيًا مع "رؤية رأس الخيمة 2030".

يقوم مشروع “راك سنترال“ على مساحة 3.1 مليون قدم مربعة من الأراضي ذات الموقع الإستراتيجي، حيث ستبلغ المساحة الطابقية الإجمالية 8.37 مليون قدم مربعة.

وتُعد هذه الوجهة المتكاملة للحياة والأعمال جاهزة الآن لبدء أنشطة الاستثمار والتطوير العقاري من قبل المستثمرين وشركات التطوير، فيما أصبحت جميع خدمات البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، والري، والكهرباء، والاتصالات، وإنارة الطرق، جاهزة للتشغيل بالكامل.

كما تم الانتهاء من تنفيذ الطرق، ومسارات الدراجات الهوائية، وتنسيق المساحات الخارجية والخضراء المزروعة بمئات الأشجار.

ومع استكمال البنية التحتية، من المقرر أن تبدأ شركات التطوير المشاركة بتنفيذ مشاريعها التجارية والسكنية ومرافق التجزئة والضيافة، على أن يكتمل مجمّع “راك سنترال” الرئيسي للمكاتب خلال الربع الأول من عام 2027.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة “مرجان“، إن استكمال أعمال البنية التحتية وانضمام شركات مقاولات عالمية، يشكّلان محطة مفصلية في تقدم مشروع “راك سنترال”، الذي انتقل الآن إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، لافتا إلى أن دخول عدد من كبار المطورين العقاريين يؤكد الالتزام بتطوير وجهة عالمية تجمع بين الأعمال ونمط الحياة والسياحة، بما يعزز مكانة رأس الخيمة كخيار مفضل لدى العائلات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتم تصميم مشروع “راك سنترال“ ليكون المركز التجاري الحيوي لإمارة رأس الخيمة، ضمن مخطط عمراني دقيق يوفّر مقوّمات استثمارية نادرة تشمل التملك الأجنبي الكامل، والضرائب المنخفضة، والعوائد الاستثمارية المرتفعة.

كما يعزز الموقع الإستراتيجي للمشروع وتصميمه الذكي مكانته كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

ويقع المشروع على شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي، ويتمتع بإطلالات خلابة على نادي الحمرا للجولف والخليج العربي، كما يوفّر وصولًا مباشرًا وسهلًا إلى شارع الشيخ محمد بن زايد “E11“، في وقت تشهد فيه المنطقة المحيطة أعمال تطوير تهدف إلى تحسين شبكة الطرق وتعزيز حركة التنقّل.

وقد جرى تصميم المشروع ليكون وجهة متكاملة للمستقبل تجمع بين العمل والسكن والترفيه، ويضم مكاتب من الفئة الأولى “راك سنترال -Grade A “ ، ووحدات سكنية، وفنادق، ومتاجر، إلى جانب ساحة مركزية نابضة بالحياة ومرافق راقية.

وتحمل مباني المكاتب في “راك سنترال” شهادة الفئة الذهبية من نظام "LEED" للاستدامة، وتوفر خيارات الترخيص المزدوج ونماذج تنظيمية مرنة داعمة للاستثمار، كما ستُدار وفق نموذج تشغيل مستوحى من قطاع الضيافة لضمان جودة حياة عالية للمقيمين والشركات والزوار على حد سواء.

يضم المخطط العام للمشروع ثلاثة ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، وأكثر من 4.000 شقة سكنية، إلى جانب أربعة فنادق بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 غرفة.

كما يشمل المشروع عددًا من الحدائق والمساحات الخضراء، ومرافق متنوّعة للبيع بالتجزئة والترفيه، إضافة إلى مجموعة من المباني المتصلة التي توفّر أكثر من 1,000 موقف مخصص لزوار المنطقة.

ومع اكتمال البنية التحتية، بات “راك سنترال“ متاحا أمام المستثمرين الدوليين، والشركات، والمقيمين، كأحدث وجهة مزدهرة في إمارة رأس الخيمة.