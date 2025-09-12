"راكز" تستعرض فرص الاستثمار في قطاع السيارات برأس الخيمة خلال معرض بألمانيا

ميونيخ في 12 سبتمبر / وام / تسلط هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، خلال مشاركتها في معرض آي إيه إيه موبيليتي 2025 المقام خلال الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الجاري في مدينة ميونيخ الألمانية، الضوء على مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز إستراتيجي متنامٍ للشركات العالمية الراغبة في دخول أسواق الشرق الأوسط وتوسيع أعمالها عالميا.

وتأتي هذه المشاركة، في المعرض الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الأوروبية المتخصصة في قطاع السيارات والتنقل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات العالمي، من أبرزها التحول نحو الطاقة الكهربائية، والتقنيات الذكية، والحلول الصناعية المتقدمة.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، إن المعرض يشكل منصة مهمة للتواصل مع رواد صناعة السيارات حول العالم، موضحا أن الهدف من المشاركة فيه هو عرض المزايا التنافسية التي توفرها رأس الخيمة لدعم التحول نحو أنماط تنقل أكثر ذكاء واستدامة، كما توفر "راكز" بنية تحتية صناعية متكاملة، وبيئة أعمال مرنة، وموقعا إستراتيجيا بالقرب من أهم الأسواق العالمية.

وتضم "راكز" حاليا مجموعة من أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع السيارات، بما في ذلك مصنعو المركبات التجارية والمصفحة، ومطورو حلول المركبات الكهربائية، وشركات الهندسة المتخصصة.

كما تمثل "راكز" مركزا متقدما في مجالات البحث والتطوير والابتكار، حيث تُطوّر فيها تقنيات تشمل المركبات ذاتية القيادة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهندسة المركبات المتقدمة.

وتعكس مشاركة "راكز" في المعرض جهودها لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المستقبلية، حيث تواصل تطوير بنيتها التحتية عبر مشاريع تنموية مثل "راكز تيك فليكس" والمصمم خصيصا لتلبية احتياجات الجيل الجديد من الشركات العاملة في قطاع السيارات والتنقل الذكي.